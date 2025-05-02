1-2 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

2019 yılından bu yana bir ayrıl bir barış aşk yaşasalar da onları birlikte görmenin içimizi bir ayrı ısıttığını söylesek yalan olmaz.

Andıç, Pusat'ın mutluluğunun kendisini nasıl mutlu ettiğini katıldığı bir programda, romantizmi tavan yaptıran cümlelerle ifade etti.