1-2 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
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Furkan Andıç'tan Aybüke Pusat'a İlan-ı Aşk Tanında Sözler!
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İşçinin, Emekçinin Bayramı 1 Mayıs'ı Ünlü İsimler de Kutladı!
Ajda Pekkan, 1 Mayıs'a Özel İşçi Oldu!
Afra Saraçoğlu'na Ex Aşkından Beklenmedik Hamle!
Melike Şahin; Kocasını Övdü, Ex'lerini Gömdü!
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Aybüke Pusat Unuttu, Demet Akalın Hatırlattı!
Bir İddia Bitti, Öteki Başladı: Ünlü İsim Hayranlarını Hayal Kırıklığına Uğrattı!
Ferhat Göçer'in Aşkla Psikolojik Rahatsızlıkları Aynı Kefeye Koyması Dikkat Çekti
Lucas Torreira'nın Yeni Aşkı Bakın Hangi Ünlü Modacıymış!
Mika Raun, Yine X Ahalisinin Diline Düştü!
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Silivri Cezaevini Bir de Kerimcan Durmaz'dan Dinleyin!
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan Öyle Bir Poz Geldi ki!
Oğuzhan Koç, Sevgilisi İçin Mum Üfledi!
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