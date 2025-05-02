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1-2 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

1-2 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
03.05.2025 - 00:10

Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...

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Furkan Andıç'tan Aybüke Pusat'a İlan-ı Aşk Tanında Sözler!

Furkan Andıç'tan Aybüke Pusat'a İlan-ı Aşk Tanında Sözler!

2019 yılından bu yana bir ayrıl bir barış aşk yaşasalar da onları birlikte görmenin içimizi bir ayrı ısıttığını söylesek yalan olmaz.

Andıç, Pusat'ın mutluluğunun kendisini nasıl mutlu ettiğini katıldığı bir programda, romantizmi tavan yaptıran cümlelerle ifade etti.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

İşçinin, Emekçinin Bayramı 1 Mayıs'ı Ünlü İsimler de Kutladı!

İşçinin, Emekçinin Bayramı 1 Mayıs'ı Ünlü İsimler de Kutladı!

Türkiye’nin dört bir yanında yürüyüşler, mitingler ve çeşitli etkinliklerle kutlanan bu anlamlı gün, bu yıl da sosyal medyada yankı buldu. 

Bizler de sizin için 1 Mayıs paylaşımı yapan ünlü isimlerin neler paylaştığını derledik.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Ajda Pekkan, 1 Mayıs'a Özel İşçi Oldu!

Ajda Pekkan, 1 Mayıs'a Özel İşçi Oldu!

Doktor Ajda”, “Temizlikçi Ajda”, “Çiftçi Ajda”, “Besici Ajda” ve “Demirci Ajda”yı bizler de ilk defa gördük. 

Yapay zeka ile oluşturulan paylaşımda Pekkan, her meslekte kendi yansımasının nasıl olacağını paylaştı.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Afra Saraçoğlu'na Ex Aşkından Beklenmedik Hamle!

Afra Saraçoğlu'na Ex Aşkından Beklenmedik Hamle!

Mert Ramazan Demir'in askerden döner dönmez yaptığı hamle sosyal medyanın da diline dolandı. Ünlü oyuncu, eski aşkı Afra Saraçoğlu ile olan defteri tamamen kapattığını işte bu sinyalle herkese gösterdi.

Yine kesin barışırlar diye beklediğimiz çift, bu aşka geri dönüş olmadığının altını bir kez daha çizmiş oldu.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Melike Şahin; Kocasını Övdü, Ex'lerini Gömdü!

Melike Şahin; Kocasını Övdü, Ex'lerini Gömdü!

Konser esnasında kendisinden 'Hançer' şarkısını seslendirmesini isteyen hayranına verdiği tepkiyle biricik kocasını överken, eski sevgililerine de inceden dokundurmayı ihmal etmedi.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

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Aybüke Pusat Unuttu, Demet Akalın Hatırlattı!

Aybüke Pusat Unuttu, Demet Akalın Hatırlattı!

Geçmişte birçok kez ihanet iddialarıyla manşetlere yerleşen Furkan Andıç'ın Pusat hakkındaki sözleri sosyal medyaya damgasını vurmuştu.

Çift, maziyi tozlu raflara kaldırsa da Demet Akalın hemen duruma müdahale ederek, hafızalarımızı tazeledi.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Bir İddia Bitti, Öteki Başladı: Ünlü İsim Hayranlarını Hayal Kırıklığına Uğrattı!

Bir İddia Bitti, Öteki Başladı: Ünlü İsim Hayranlarını Hayal Kırıklığına Uğrattı!

en Show'a konuk olan bir seyirci ünlü isimle yaşadığını iddia ettiği bir hikayeyi anlattı. O kişinin, aşk şarkılarıyla gönlümüzde taht kuran bir şarkıcımız olduğu iddia edildi.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Ferhat Göçer'in Aşkla Psikolojik Rahatsızlıkları Aynı Kefeye Koyması Dikkat Çekti

Ferhat Göçer'in Aşkla Psikolojik Rahatsızlıkları Aynı Kefeye Koyması Dikkat Çekti

Üç başarısız evlilik denemesinin ardından Ömür Gedik ile 17. senesini deviren şarkıcı, aşk hayatıyla ilgili daha önce duymadığımız itiraflarda bulundu.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Lucas Torreira'nın Yeni Aşkı Bakın Hangi Ünlü Modacıymış!

Lucas Torreira'nın Yeni Aşkı Bakın Hangi Ünlü Modacıymış!

Ufak bir kopya vermek gerekirse, kendisi Hakim Ziyech, Gazapizm, Sıla Türkoğlu ve Zeynep Bastık gibi pek çok ünlü isimle çalışmış birisi. 

Çift, önceki günlerde Nişantaşı'nda görüntülenmelerinin ardından ilişkilerini ele vermiş ve şimdilerin en çok konuşulan aşk bombalarından birine imza atmıştı!

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Mika Raun, Yine X Ahalisinin Diline Düştü!

Mika Raun, Yine X Ahalisinin Diline Düştü!

Testo Taylan'ın YouTube programına konuk olan Mika'nın evindeki ilginç eşya dikkatleri üzerine çekti. Piramit meditasyonu yaptığını söyleyen Mika, hali hazırda Danla Bilic ile çektiği videoyla eleştirilerin odağı olmuştu. 

Bunun üzerine meditasyon ve manifest için sınırlarını zorlayan Mika Raun, bu sefer X kullanıcılarının ağına fena takıldı!

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Silivri Cezaevini Bir de Kerimcan Durmaz'dan Dinleyin!

Silivri Cezaevini Bir de Kerimcan Durmaz'dan Dinleyin!

Şubat ayında tahliye edilen ismin dava süreci devam ederken kendisi gözlerden uzak yaşamaya başlamıştı. Durmaz Silivri Cezaevi'nde yaşadıkları ilk kez anlattı, en çok neyi özlediğini söyledi.

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Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan Öyle Bir Poz Geldi ki!

Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan Öyle Bir Poz Geldi ki!

Sabancı'nın Erçel'e evlilik teklifinde bulunduğu zannedildi. Arzu Sabancı'nın Hande Erçel ve Hakan Sabancı ile olan kareye bıraktığı beğeni, “onay çıktı” yorumlarına neden olmuştu.

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Oğuzhan Koç, Sevgilisi İçin Mum Üfledi!

Oğuzhan Koç, Sevgilisi İçin Mum Üfledi!

Sosyal medyadan Hazal Subaşı'nı ne kadar sevdiğini haykıran şarkıcı, bununla da yetinemeyince kameramanların uzattığı mumlu keki Hazal Subaşı için üfledi.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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