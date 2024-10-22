07.07 Saat Anlamı Nedir? Hayatınızı Değiştirmek İçin Bir Şansınız Var!

Rotanız ne olursa olsun, bırakın yol sizi huzura ve mutluluğa götürsün... Kendinizi bir kez olsun serbest bırakın. Harika bir yolculuğa çıkmak üzeresiniz, bir anda valizinizi toplayıp gitmeniz gerekebilir. Bu aniden ortaya çıkan yolculuğa sizin yerinize başkasının gitmesini isteyebilirsiniz fakat bu karar büyük bir hata olur.

Çıkacağınız yolculuktan büyük kazançla döneceksiniz. Kısmetinizi kendi elinizle başkasına vermeyin. Bazen gitmek kalmaktan çok daha iyidir. Üstelik 'tebdili mekanda ferahlık vardır.'

Bu değişim size iyi gelecek.