21.12 Saat Anlamı Nedir? Mutlu Olmak İstiyorsanız Özgür Ruhunuza Kulak Verin

Ayrılık acısı çekenler buraya! Biliyoruz bu ilişki sizi çok yordu ve kalbiniz çok kırıldı. Lakin bu aşk o kadar büyük ki ayrılık canınızı çok daha fazla yakıyor. Artık kalbinizin sesini dinleyin ve kırgınlıklarınızı geride bırakın çünkü o sizi tüm kalbiyle seviyor.

Size olan sevgisi o denli büyük ki hayatının geri kalanında yanında sadece sizi istiyor. Üstelik işleri yoluna koymak ve size kendisini affettirmek için hazır. Siz de gururunuzu bırakın ve aşka elinizi uzatın.