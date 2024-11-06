12.21 Saat Anlamı Nedir? Değişimi Kucaklayın Kırıldığınız Yerden Çiçek Açacaksınız

Uzun zamandır aklınızı kurcalayan, kalbinizi inciten o sinyal doğru! Aslında siz de her şeyin farkındasınız. Yalnızca hissettiğiniz güçlü duygular gerçekleri reddetmenize sebep oluyor.

Şimdi kendinize dürüst olmalısınız! O sizin için doğru kişi değil. Zamanı geldiğinde aşk, daha güzel ve derin duygularla sizi kucaklayacak. Ancak içerisinde bulunduğunuz bu ilişki sizin için mutlu sonla bitmiyor.