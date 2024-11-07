13.31 Saat Anlamı Nedir? Doğruyu Bulmak İçin Bazen Geri Dönmelisiniz!

İnsanları çok önemsiyorsunuz ve önemsenmeyi hak ediyorsunuz. Fakat hayatınızda öyle biri var ki sık sık duygularınızı incitiyor ve sizi hak ettiğiniz kadar önemsemiyor.

Davranışları, hiçbir şeyi umursamayan tavırları her geçen gün sizi daha fazla rahatsız edecek. Hatta arkanızdan bir iş çeviriyor bile olabilir. Zira ilişkinizi pek de ciddiye almıyor.

Sizin iyiliğiniz için veda vakti! Kendinizi bir süre dibe vurmuş gibi hissedebilirsiniz. Bu ayrılık canınızı acıtabilir ancak unutmayın ki siz çok sevilmeyi hak ediyorsunuz. Artık onu düşünmekten vazgeçmelisiniz. Kalbiniz daha fazla kırılmadan uzaklaşmalısınız. Canınız yanacak olsa da daha geç olmadan bu durumdan kendinizi kurtarmalısınız. Siz çok değerlisiniz ve sevginizi hak edecek doğru kişi için biraz daha beklemelisiniz.

Asla değer görmediğiniz yerde, yanlış kişiyle zaman kaybetmeyin!