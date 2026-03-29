Sevgili Yengeç, aşkta bugün duygusal karmaşa ve birazcık da heyecan var! Aman dikkat bugün aşk ve arkadaşlık birbirine karışıyor ve seni de biraz galeyana getiriyor.

Belki de yıllardır omuz omuza verdiğin, çayını kahveni birlikte yudumladığın bir dostunla arandaki bağın rengi değişiyor. Belki de o dostluk, aşka dönüşüyor. Bekar bir Yengeç burcu isen bu durum senin için oldukça heyecan verici de olabilir. Belki de o gerçek aşkındır!

Fakat durum biraz daha karmaşık eğer zaten bir ilişkin varsa. Kalbin ve duyguların biraz karışabilir. Partnerine olan sevginle, bir arkadaşına hissettiğin aşkın arasında kalabilirsin. Bakalım, aşkın bu zorlu sınavı geçebilecek mi? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…