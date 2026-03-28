Sevgili Yengeç, bugün senin için iş hayatında oldukça karışık bir gün olabilir. Duyguların ve mantığın birbiriyle adeta bir boks maçında gibi. Karar verme sürecinde güven mi, yoksa büyüme mi diye düşünürken bulabilirsin kendini. Bu durum seni biraz yavaşlatabilir, fakat aslında bu seni daha da derinleştiriyor.

Sonunda, iç huzurunu sağlayacak olan seçeneğe yöneliyorsun. Kendi ihtiyaçlarını ve isteklerini başkalarınınkine tercih ettiğin bir karar alıyorsun. Bu, senin için önemli bir dönüm noktası olabilir. Zira, kendini önceliklendirdiğinde özgürleşiyor ve seni tatmin edecek başarılara bir adım daha yaklaşıyorsun.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise biraz hassasiyet söz konusu. Bekar bir Yengeç burcuysan, birine duygularını açmayı düşünürken son anda geri adım atabilirsin. Ama artık duygularını saklamaktan yorulmadın mı? Öte yandan eğer bir ilişkin varsa, duygularını açıkça ifade etmemek bu kez de yanlış anlaşılmaların büyümesine sebep olabilir. Yani, artık hislerini açıklamanın tam sırası. Gerçek duygularınla yüzleşmek ya da aşkı kaybetmek üzeresin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…