Acun Ilıcalı’dan Minik Hull City Taraftarına Unutulmayacak Sürpriz
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Hull City’nin attığı golün ardından babasına koşarak büyük bir heyecanla “Hull City gol attı!” diye seslenen minik taraftar, sosyal medyada kısa sürede ilgi odağı oldu. Görüntüleri izleyen Acun Ilıcalı, minik taraftarı ve babasını bularak ofisinde ağırladı.
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Ziyaret sırasında Ilıcalı, küçük taraftara ve ailesine bir Hull City maçını tribünden izleme sözü verdi. Bu sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşayan minik taraftarın sevinci kameralara da yansıdı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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