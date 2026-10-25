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Yengeç Burcu right-white
26 Ekim 2026 - 1 Kasım 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.10.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yengeç ve yükselen Yengeç burçları 26 Ekim - 1 Kasım haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 26 Ekim - 1 Kasım haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, dolunay arkadaşlık ve ortak hedefler bölgende yükselirken hafta başında çevrendeki insanların senin için neyi temsil ettiği netleşiyor; kimi insanlar yakın kalırken kimi sessizce uzaklaşabilir. Ay'ın hafta ortasında İkizler'e geçmesi iş ve ev dengesini kurmanı kolaylaştırıyor, hafta sonuna doğru Ay burcuna girerken duygusal sezgilerin güçleniyor. Bu geçişte kendine bakım için zaman ayırmak enerjini korur.

Maddi olarak Güneş ile Plüton arasındaki gerilimli açı, paylaşılan kaynaklar ve eski bir borç konusunda sert bir hesaplaşmayı gündeme getirebilir. Retro Merkür sürerken söz verilen tutarları not almadan ilerleme.

Peki ya aşk? Güneş beşinci evinde olduğu için haftanın ikinci yarısında keyif, oyun ve yaratıcılık canlanıyor. Partnerinle birkaç ortak arkadaşınızla yapacağınız bir akşam yemeği aranızı ısıtır. Bekar Yengeç ise ortak bir çevreden gelen yeni tanışmaya içtenlikle yaklaşmalı, ama beklentisini düşük tutmalı.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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