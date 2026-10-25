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Koç Burcu right-white
26 Ekim 2026 - 1 Kasım 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.10.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Koç ve yükselen Koç burçları 26 Ekim - 1 Kasım haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 26 Ekim - 1 Kasım haftan nasıl geçecek? Bu hafta Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, haftanın ilk günlerinde Boğa'daki dolunay cüzdanını ve öz saygını aynı masaya koyuyor; neyi hak ettiğin ve neye razı olduğun konusunda dürüst bir hesap çıkarman isteniyor. Ay'ın ortalara doğru İkizler'e adım atması telefon trafiğini ve toplantıları hızlandırıyor. Son günlerde Merkür ile Mars arasındaki gerilim söylediğin bir sözün yanlış anlaşılmasına yol açabilir, bu yüzden cümlelerini kısa tut.

Maddi olarak ortak hesap, taksit ya da paylaşılan bir borç haftanın ilk yarısında sana düşen payı yeniden gösteriyor. Retro Merkür yeni bir sözleşmeyi çekici gösterse de ertelemeni öneriyor; mevcut ödemelerini sadeleştirmek en kârlı hamle.

Gelelim aşka. Retro Venüs'ün Terazi'nin son derecelerinde yavaşlaması partnerinle aranızdaki dengeyi gözden geçirmeni istiyor; kimin ne kadar emek verdiğini suçlamadan konuş. Bekar Koç ise hafta sonuna doğru ilgi çeken biriyle tanışabilir, ancak ilk görüşmeden büyük sonuçlar çıkarmamalı.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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