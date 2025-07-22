23 Temmuz Çarşamba Yengeç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün seninle biraz farklı bir sohbet etmek istiyoruz. Belki de bu sabah uyandığında, vücudunun sana bir şeyler söylemeye çalıştığını hissettin. Belki de 'hareket etmek istiyorum ama alışılmışın dışına çık' dediğini duydun. Evet, bu biraz garip gelebilir ama astroloji dünyasında bu durum oldukça normal. Bugün, Güneş ile Uranüs altmışlığı seni egzotik egzersizlere, farklı terapi yöntemlerine ya da yeni bir fiziksel beceriye çağırıyor.

Biraz daha detaylandıralım; belki de bugün sıradan bir yürüyüş yerine, doğanın kucağına atılmak ve tırmanış yapmak isteyebilirsin. Ya da belki de sıradan bir nefes alıp verme yerine, Wim Hof tekniğini deneyerek farklı bir deneyim yaşamak isteyebilirsin. Hatta belki de sıradan bir spor aktivitesi yerine, akrobasi dersi almayı düşünebilirsin. Çünkü unutma, ruhun zaten özgür. Şimdi bedenin de ona ayak uydurmak istiyor. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…