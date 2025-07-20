21 Temmuz Pazartesi Yengeç Burcu Günlük Para Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, yeni güne başlarken yaratıcılığını ve gizemli gölgelerini bir araya getirerek büyüleyici bir dansa hazır mısın? Mars ve Güney Ay Düğümü'nün kozmik buluşması, iş hayatındaki ilişkilerini ve kendini ifade etme şeklini derinden etkileyecek.

Belki de geçmişte bir kenara bıraktığın, cesaret edemediğin bir projeyi yeniden gözden geçirmek için mükemmel bir zaman dilimi kapıda. Bu proje belki de çoktan unutulmuş bir rüyaydı, belki de bir kenara bıraktığın bir hedef... Kim bilir? Şimdi, bu fırsatı değerlendirme zamanı geldi.

Ancak burada önemli bir uyarıda bulunmak gerek: Mars'ın enerjisi oldukça güçlü ve egonun sana hükmetmesine izin vermemen gerekiyor. Bu yüzden, haftanın ilk gününde, içsel motivasyonunu yükseltmeye odaklan ve başkalarının onayına ihtiyaç duymadan ilerlemeyi hedefle. Emin ol, bu cesur adımların seni başarıya götürecek. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…