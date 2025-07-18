19 Temmuz Cumartesi Yengeç Burcu Günlük Para Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugünün sana neler getireceğini merak ediyor musun? İşte ufak bir sır: Merkür retrosu harekete geçti ve bu durum özellikle senin uzaklarla olan bağlantılarını, yani yurt dışı ilişkilerini, eğitim sürecini, hukuki meselelerini ve akademik konularını ciddi anlamda etkiliyor.

Bir zamanlar üzerinde durduğun ama sonrasında göz ardı ettiğin, belki de zorluklarına dayanamayıp mücadele etmekten vazgeçtiğin tamamlanmamış başvuruların, üzerinde durulmayan belgelerin ve eksikliklerin tekrar gündemine oturabilir. Bu durumda ne yapmalı, diye merak ediyorsan, işte sana bir öneri: Yeni sözleşmeler için aceleci olma. İşleri, tüm detayları titizlikle ve tekrar tekrar gözden geçirerek tamamla. Bu dönemde yazılı iletişimde özellikle dikkatli olman gerekiyor. Çünkü her kelimenin, her ifadenin çarpıtılmaya çok açık olduğu bir süreçten geçiyoruz.

Bir kelimenin bile yanlış anlaşılmasının büyük sorunlara yol açabileceği bu dönemde, iletişimine ekstra özen göstermelisin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…