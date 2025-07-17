18 Temmuz Cuma Yengeç Burcu Günlük Para Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün gökyüzünün derin maviliklerinde Merkür ile Venüs arasında zarif bir altmışlık oluşuyor ve bu, özellikle finansal konularda sana büyük bir destek sağlıyor. Belki beklenmedik bir yerden, belki de hiç hesaba katmadığın bir yerden para gelebilir. Ya da iş yerinden, belki de hiç ummadığın bir anda sürpriz bir ödeme haberi alabilirsin. Hatta beklediğin bir alacağın tahsil edilmesi de gündeme gelebilir.

Bu enerji, aynı zamanda estetik ve zarif harcamalara yönelmeni de sağlayabilir. Kendine ve evine yapacağın küçük ama etkili dokunuşlar için bugün tam zamanı. Belki bir çiçek, belki bir tablo, belki de yeni bir kıyafet... Kim bilir?

Kariyer hayatında ise genellikle perde arkasında yürüttüğün işlerde daha fazla parıldayabilirsin. Yaratıcı ve sezgisel projeler, yazı işleri, sanat içerikleri veya planlama gerektiren görevlerdeki yeteneklerin bugün daha fazla fark edilebilir. Belki de bugün, bir fikir, bir çözüm ya da belki de bir konuşma sayesinde bir adım öne çıkabilirsin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…