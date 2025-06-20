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21 Haziran Cumartesi Yengeç Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
21 Haziran 2025, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 21 Haziran Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 

21 Haziran Cumartesi günü Yengeç ve yükselen Yengeç burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün kalbinin en derin köşelerinde sakladığın, belki de kendine bile itiraf etmekten çekindiğin bir duygu, hiç beklemediğin bir anda, adeta bir su yüzüne çıkan baloncuk gibi yüzeye çıkabilir. Bu belki de eski bir aşkla ilgili, hâlâ içinde bir yerlerde çözülmemiş, belki de tamamen unutulmayı bekleyen bir duygu olabilir.

Bugün, kalbindeki bu duygusal yükü hafifletmek, belki de tamamen silmek için kendine izin vermen gereken bir gün olabilir. Eski bir ilişkiyi, belki de yıllar önce hayatından çıkmış bir kişiyi ya da geçmişte kalan, belki de unutulmayı bekleyen bir durumu düşünmek için kendine biraz zaman ayır. Belki de bu düşünme süreci, seni o kişi ya da durumla ilgili son bir kez daha düşünmeye ve sonrasında onu tamamen geride bırakmaya yönlendirebilir.

Unutma, kalbinin hafiflemesi, içinde taşıdığın duygusal yükün azalması demektir ve bu da ruhunun da hafiflemesi anlamına gelir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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