21 Haziran Cumartesi Yengeç Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün kalbinin en derin köşelerinde sakladığın, belki de kendine bile itiraf etmekten çekindiğin bir duygu, hiç beklemediğin bir anda, adeta bir su yüzüne çıkan baloncuk gibi yüzeye çıkabilir. Bu belki de eski bir aşkla ilgili, hâlâ içinde bir yerlerde çözülmemiş, belki de tamamen unutulmayı bekleyen bir duygu olabilir.

Bugün, kalbindeki bu duygusal yükü hafifletmek, belki de tamamen silmek için kendine izin vermen gereken bir gün olabilir. Eski bir ilişkiyi, belki de yıllar önce hayatından çıkmış bir kişiyi ya da geçmişte kalan, belki de unutulmayı bekleyen bir durumu düşünmek için kendine biraz zaman ayır. Belki de bu düşünme süreci, seni o kişi ya da durumla ilgili son bir kez daha düşünmeye ve sonrasında onu tamamen geride bırakmaya yönlendirebilir.

Unutma, kalbinin hafiflemesi, içinde taşıdığın duygusal yükün azalması demektir ve bu da ruhunun da hafiflemesi anlamına gelir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…