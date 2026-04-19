Sevgili Yengeç, bu haftanın başında Merkür ve Mars kavuşumuyla beraber iş hayatında her zamankinden daha akılcı ve planlı hareket etmen gereken bir sürece giriyorsun. İş ve sektör değişikliği gibi ciddi kararlar alırken disiplini elden bırakmaman profesyonel anlamda güçlenmeni sağlayacaktır. Tabii yeni sorumluluklar da üstlendiğinde bu süreçte her adımın seni zirveye taşıyan basamaklar olduğunu fark etmelisin!

Hafta sonuna doğru ise Venüs geçişiyle beraber kariyerinde çok daha akılcı ve planlı hareket etmen gereken bir sürece giriyorsun. Toplu kararların alındığı iş ortamında liderlik vasıfların ön plana çıkabilir ve çevrendeki insanları stratejik fikirlerinle yönlendirebilirsin. Gelecek planlarını resmileştirmek ve fikirlerini somut bir yapıya büründürmek için elindeki tüm ticari verileri kullanmalısın.

Peki ya aşk? Aşk için biraz beklemelisin... Zira, hafta ortasında meydana gelen Güneş hareketiyle duygusal ihtiyaçlarını gerçekçi bir zemine oturtmayı öğreniyorsun. İlişkisi olan bir Yengeç isen partnerinle arandaki bağın daha olgun ve net bir seviyeye ulaştığını görebilirsin. Ama bekar bir Yengeç isen yüzeysel flörtler yerine temelinde güven yatan samimi bağlara yönelmek isteyeceksin. Belli ki kendini bırakabileceğin bir eş arıyorsun! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…