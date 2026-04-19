Sevgili Yengeç, bu hafta başında Merkür ve Mars kavuşumuyla beraber iş hayatında her zamankinden daha akılcı ve planlı hareket etmen gereken bir sürece giriyorsun. İş ve sektör değişikliği gibi ciddi kararlar alırken disiplini elden bırakmaman profesyonel anlamda güçlenmeni sağlayacaktır. Yeni sorumluluklar üstlendiğinde bu süreçte her adımın seni zirveye taşıyan basamaklar olduğunu fark etmelisin. Duygularını değil mantığını merkeze aldığında masadaki pazarlık gücün ciddi şekilde artacak.

Hafta sonuna doğru Venüs geçişi ile kariyerinde daha stratejik kararlar alman gerekiyor. Toplu kararların alındığı iş ortamında liderlik vasıfların ön plana çıkabilirsin. Böylece çevrendeki insanları fikirlerinle yönlendirebilirsin. Gelecek planlarını resmileştirmek ve fikirlerini somut bir yapıya büründürmek için elindeki tüm ticari verileri kullanmalısın. Sorumluluk aldıkça profesyonel çevrelerdeki etkinliğin ve otoriten güçleniyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…