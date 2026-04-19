Sevgili Yengeç, bu hafta duygusal ihtiyaçlarını gerçekçi bir zemine oturtmayı ve ilişkilerini bu doğrultuda şekillendirmeyi öğreniyorsun. İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen partnerinle arandaki bağın daha olgun ve net bir seviyeye ulaştığını görebilirsin. Birlikte aldığınız kararlar geleceğinizi şekillendirecek kadar güçlü etkiler taşırken birbirinize olan desteğiniz her türlü zorluğun üstesinden gelmenizi sağlayacak. Duygusal fırtınalar yerine huzurlu ve güvenli bir limanda kalmayı tercih edeceksin.

Ama bekar bir Yengeç burcuysan, yüzeysel flörtler yerine temelinde güven yatan ve sana huzur veren samimi bağlara yönelmek isteyeceksin. Kalbini ancak seni gerçekten anlayan ve koruyan birine açmak için beklemeyi seçeceksin. Karşına çıkacak kişinin dürüstlüğü ve net tavırları senin için en önemli kriter haline geliyor. Yani, geçmişin gölgelerinden sıyrılıp sadece bugünün gerçeğine odaklandığında aşkı bulacaksın gibi... Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…