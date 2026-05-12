Sevgili Yengeç, bugün aşk hayatında sürekli koruyan ve kollayan rolünden bütünüyle sıyrılarak biraz da karşı taraftan ilgi beklediğin bir evreye giriyorsun. İlişkin varsa partnerine naz yapıp hak ettiğin değeri doğrudan talep etmen aranızdaki dengeleri yeniden kurmanıza yardım edecektir. Verici olmaktan yorulduğun anlarda şefkat görmeyi seçebilirsin.

Tabii eğer bekarsan, ilgiyi sadece kendi üzerinde toplayarak etrafında pervane olacak insanlara kapını açabilirsin. Geçici heveslerden ziyade el üstünde tutulduğun ve şımartıldığın beraberlikleri tercih ederek mutlu olacaksın. İlgi odağı olduğun tutkulu hikayelere adım atmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…