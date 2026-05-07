Sevgili Yengeç, bugün beraberliklerde ciddiyet her zamankinden çok daha fazla ön plana çıkıyor ve kalplerde sorumluluk hissi artıyor. Eğer bir ilişkin varsa partnerine karşı yükümlülüklerinin arttığını hissedebilirsin. Hatta kendini tamamen sevdiğine adamaya da hazır olabilirsin. Lakin ciddi kararlar alırken defalarca düşünmen yerinde olur. Sevdiğin kişiye karşı sadakatin ilişkinizi sarsılmaz bir kale haline getirecektir.

Ama henüz hayatında biri yoksa, yavaş ilerleyen lakin kalıcı temeller üzerine kurulacak tanışmalar gündeme gelebilir. Seni gerçekten fark eden gözleri görme vaktin nihayet geldi. Kalbinin derinliklerinden gelen sese kulak verdiğinde uzun vadeli mutluluğun kapısını aralayacak anahtarı elinde bulacaksın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…