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Yengeç Burcu right-white
13 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
Ç P C C P P Salı
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.10.2026 - 12:12
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Bugün Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 13 Ekim Salı günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 13 Ekim Salı günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük para falı

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, para evindeki Jüpiter'in Ay'la kurduğu kare gelir fikirlerini büyütüyor, ama harcama isteği de aynı hızla artıyor. Hobi ya da el emeğine dayalı bir kazanç düşünüyorsan bugün küçük bir deneme yapmak yeterli, büyük yatırım yok. Ay'ın beşinci evden geçmesi çocuklara ya da eğlenceye ayrılan harcamaları gündeme getirebilir; bütçedeki payını önceden belirle. Yeni bir ödeme planı kurmak yerine eldeki gelir ve gider kalemlerini sıralamak bugün daha mantıklı. Retrodaki Venüs eski bir alışveriş kararını yeniden tartmanı istiyor, iade ya da değişim süresi olan ürünleri tercih et. Yaptığın küçük satışların ya da hizmetlerin kaydını tutmak ileride fiyat belirlemeni kolaylaştırır. Sepete eklediğin pahalı ürünü iki gün bekletmek çoğu zaman vazgeçirir.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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