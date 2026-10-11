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Yengeç Burcu right-white
12 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.10.2026 - 18:01
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Bugün Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 12 Ekim Pazartesi günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 12 Ekim Pazartesi günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük para falı

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Mars'ın para evinde olması gelir fırsatlarını artırıyor ama sabah Ay'la yaptığı kare harcama isteğini de besliyor. Ay'ın beşinci evinde Venüs'le kavuşması eğlence, hobi ya da çocuklara yönelik alışverişe seni çekebilir; bütçedeki payını önceden belirlemek rahatlatır. Retrodaki Venüs bir kararı yeniden gözden geçirmeni söylüyor, özellikle bir mücevher, sanat ürünü ya da kendine ödül niyetine yapılacak pahalı bir alışverişte iki gün beklemek yerinde. Akşam Ay'ın Merkür'le buluşması fiyat pazarlığı ve değer analizi için sezgini keskinleştiriyor. Yaratıcı bir işten gelir elde etmenin yollarını düşünmek ilerisi için umut verici. Ödemeleri tek bir günde toplamak yerine yaymak bütçeni korur. Kazancını artıracak yaratıcı bir fikrin varsa bugün küçük bir deneme yapmak ileride güvenli bir gelire dönüşebilir.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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