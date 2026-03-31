Sevgili Yengeç, bugünün enerjisi aşkı mesafelerle sınayabilir... Özellikle bekar bir Yengeç burcuysan, belki de ulaşması biraz zor olan bir kişiye karşı bir çekim hissedebilirsin. Bu kişi, belki de hayatına beklenmedik bir heyecan katarak seni yepyeni bir maceraya sürükleyebilir. Ancak bu durumun gerçek aşk olup olmadığı konusunda düşünmekte fayda var.

Tabii eğer bir ilişkin varsa, duygusal yaşamın biraz geri planda kalabilir. Hayatın hızlı temposu ve özgürlüğe olan ihtiyacın, seni aşk hayatında biraz mesafeli bir duruşa itebilir. Ancak aşkın her zaman bir ihtimal olduğunu ve bu ihtimale hazır olman gerektiğini unutma! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…