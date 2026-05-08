Sevgili Yay, bugün Merkür'ün Boğa burcuna geçişiyle beraber birilerinin üzerine bıraktığı dosya ya da sorumlulukla uğraşman gerekebilir. Bu noktada mesele içeriğin ağırlığı değil, 'Bu iş neden bana kaldı?' sorusunun zihnini meşgul etmesi olacak. Adaleti sorguladığın anlarda, profesyonel sınırlarını yeniden çizmeye karar verebilirsin belki de!

İşte bu sayede iş hayatında üstlendiğin yükleri doğru şekilde delege etmek, verimliliğini artıracaktır. Artık başkasının sorumluluğunu üstlenmek yerine kendi projelerine odaklanman maddi kazancını garanti altına alır. Kariyerindeki tırmanışı sürdürmer adına net bir duruş sergilemelisin. Mesleki bağımsızlığını korumak refahını artıracaktır.

Peki ya aşk? Duygusal sahada netlikten uzak lakin yoğun bir yakınlık hissi belirebilir. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle arandaki belirsiz tavırlar kafa karışıklığı yaratabilir. Belki de ona açıkça sormanın vakti gelmiştir: 'Biz şimdi neyiz?' Tabii bekar bir Yay burcuysan, karşı tarafın hem çok yakın hem de çok uzak duran halleri kalbinin yorulmasına neden olabilir. Kararsızlık pek da sana göre değil. İstediğin netlik ise belki de ilk adımı sen atmalısın! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...