8 Temmuz Salı Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün Ay Balık burcunda seyahat ediyor ve Satürn ile kavuşuyor. Bu kavuşum, ev ve aile hayatınla ilgili alanlarda büyük bir dönüşüm enerjisini de beraberinde getiriyor. Belki ailenle ilgili ciddi ve önemli bir konuşma yapman gerekebilir, belki de evini baştan aşağıya yeniden düzenlemek ya da yeni bir eve taşınmayı düşünmek gibi konular gündeminde olabilir. Özel hayatınla ilgili adımların ise iş yaşamına etki edebilir ve bu durumda daha fazla sorumluluk alman gerekebilir.

Öte yandan Ay'ın sezgisel gücü sayesinde iş hayatında neyin seni beslediğini ve enerji verdiğini daha iyi anlayabilirsin. Satürn'ün disiplinli ve kararlı enerjisi ise, hangi konularda kalıcı adımlar atman gerektiğini öğretir. Gücüne güç katmaya hazır ol!

Aşk hayatında ise içe dönük ve duygusal bir gün seni bekliyor. Eğer bir partnerin varsa, birlikte aynı evde huzuru ve mutluluğu inşa edebilirsin. Eğer yalnızsan, kendi iç huzurunu bulduğunda, kalbinden bağlanabileceğin biriyle karşılaşabilirsin. Kalbinin evi, bugün en sağlam duvarlarını örüyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…