4 Temmuz Cuma Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugünün enerjisi seninle! Venüs, İkizler burcuna geçiş yaparken, tam karşıt burcuna yerleşiyor; bu da senin için ilişkilerin ön planda olduğu anlamına geliyor. Ortaklıklar, iş birlikleri, danışmanlıklar ya da bire bir ilişkiler gibi konular adeta sahne ışıklarının altında. Galiba, hayatında bazı şeyler kalıcı olarak değişecek!

Tam da bu noktada belki de yeni bir iş birliği teklifi alabilirsin. Öte yandan uzun zamandır beklediğin bir danışmanlık fırsatı karşına çıkabilir. Kariyerinde yeni iş bağlantıları ve ortak projelerin doğabileceği bir dönem seni bekliyor. Yolun bu denli açıkken önüne bakmak ve etrafında doğru kişileri seçmek kazanmanı sağlayacak! Gözünü dört aç...

Aşk konusunda ise, sanki bir film yıldızı gibi gözler üzerinde. İletişim yeteneğin, flört etmeyi daha da kolaylaştırıyor. Bu dönem, taahhütlerden kaçmayacağın, ama aynı zamanda esnekliğe de ihtiyaç duyacağın bir dönem. Espri yeteneğin, zekan ve ortak hayaller kurabilme yeteneğin, karşı tarafı adeta büyülüyor. Bu dönemde, hayatının aşkıyla karşılaşabilirsin, kim bilir? Her şey mümkün! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…