7 Temmuz Pazartesi Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün gökyüzünde ne mi oluyor? Hemen söyleyelim: Uranüs, İkizler burcunda yolculuğuna başlıyor. Bu yolculuk ise ikili ilişkilerindeki dinamiklerin tamamen değişeceğinin sinyalini veriyor. Ortaklıklar, evlilikler, dostluklar ve iş birlikleri... Artık herkese alışılagelmiş bakış açısıyla bakamıyorsun, çünkü Uranüs'ün enerjisi seni farklı bir perspektife yönlendiriyor.

İşte bu noktada iş hayatında değişimi başlatacak beklenmedik bir teklif alabilirsin. Belki de bir iş teklifi ya da bir eğitim daveti olabilir. Günün sonunda seni sınırlayan ve özgürlüğünü kısıtlayan kariyer düzeninin dışına çıkaracağı ise aşikar. Bu, Uranüs'ün sana getirdiği yenilikçi ve özgürlükçü enerji olabilir.

Aşk hayatında ise, artık kurallarla dolu ilişkiler seni tatmin etmiyor. Şimdi kalbini, zihnini, düşüncelerini ve fikirlerini özgürce ifade etmene izin veren kişiyi hayatına alma zamanı. Belki de 'farklı' biri, kalbini daha önce hiç tatmadığın bir aşkla doldurabilir. Bu kişi, belki de alışılagelmişin dışında, sıra dışı biri olabilir. Senin için yeni ve heyecan verici bir dönemin başlangıcına işaret eden aşkın tüm güzelliğini hissedeceksin. Seni büyüleyen ve olduğun gibi davranmanı sağlayacak bu aşka sahiden bir şans ver! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…