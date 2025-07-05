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6 Temmuz Pazar Yay Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Yay Burcu right-white
6 Temmuz 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yay ve yükselen Yay burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 6 Temmuz Pazar günü Yay ve yükselen Yay burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 6 Temmuz Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yay ve yükselen Yay burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugünün enerjisi senin içindeki çocuğu özgür bırakman için mükemmel bir fırsat sunuyor. Ancak bu sefer çocuksu neşenin ötesine geçip hayal gücünü kullanman gerekiyor. Kendine biraz zaman ayır, belki bir fincan çay eşliğinde bir kavanozu süslemek için yaratıcılığını kullan. Ya da çocukken yaptığımız gibi renkli kağıtlarla, boncuklarla ya da iplerle tasarımlar yap. 

Ayrıca, bugün kendine biraz rahatlama zamanı da ayır. Belki bir sesli kitap aç, belki de favori podcast'ini dinle. Dinlerken ayak parmaklarını kıpırdatmayı unutma. Bu basit hareket, seni an'a bağlar ve topraklar. Bu, hem zihinsel hem de fiziksel olarak daha dengeli hissetmeni sağlar. Bugün kendine biraz zaman ayır, hayal kur ve dinlen. Ve tabii kendine iyi bak, sevgili Yay! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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