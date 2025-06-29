30 Haziran Pazartesi Yay Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün senin için biraz daha hareketli bir gün olabilir. Özellikle kalça, kaslar ve bacak bölgende biraz daha fazla esneme ihtiyacı hissedebilirsin. Satürn'ün geri hareketi, seni harekete geçmeye teşvik ediyor, ancak bu hareketi bilinçli bir şekilde yapman gerektiğini unutma.

Bir süre önce yaşadığın bir sakatlık bugün tekrar kendini hatırlatabilir. Ancak endişelenme, bu durum sadece senin daha fazla farkındalık kazanmanı sağlayacak ve kendini korumana yardımcı olacak. Koşmak yerine yürümeyi tercih etmek gibi basit adımlar, acele etmek yerine yolculuğunun tadını çıkarmaya dönüşecek.

Satürn'ün geri hareketinin getirdiği bu enerji ile kendine daha fazla dikkat etmeyi ve bedenine ihtiyaç duyduğu esnemeyi sağlamayı da unutma. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…