25 Haziran Çarşamba Yay Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün enerjinin tavan yapması ve zihinsel yorgunluğun bir araya gelmesi, sağlığını biraz olsun etkileyebilir. Aşırı hareketliliğin ve yoğun düşüncelerin bir sonucu olarak hissedeceğin bu durum, seni biraz yıpratabilir.

Tam da bu noktada sana şifa getirecek enerjiler, doğada saklı! Tüm stresini atman ve zihnini toparlaman için en iyi şey, ağaçların arasında, kuş cıvıltıları eşliğinde yapacağın hafif bir yürüyüş ya da bir göl kenarında sessizce oturup manzarayı izlemek olacak.

Öte yandan bu dönemde sinir sistemini desteklemek için biraz olsun yavaşlamayı da dene deriz. En azından zihninle bedenini dengelemek iyi bir başlangıç olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…