21 Haziran Cumartesi Yay Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün biraz dikkatli olman gerek. Hayal kırıklıklarının seni fiziksel olarak etkileyeceği bir gün olabilir. Özellikle bel, sırt ve bacak bölgelerinde ağrılar hissedebilirsin. Bu durum, senin enerjini düşürebilir ve hareket kabiliyetini kısıtlayabilir. Ancak endişelenme, bu durum geçici.

Neptün'ün retrosu boyunca, belki de en önemli dersin, zorluklarla yüzleşmek ve onlarla başa çıkmak olacak. Kaçmak yerine, olduğun yerde durmayı ve sorunları çözmeyi öğreniyorsun. Bu süreçte, belki de en beklenmedik yerden, yani bu fiziksel yavaşlıktan, zihinsel bir netlik kazanabilirsin.

Kısacası hayatın zorlukları karşısında kaçmak yerine, dik durman ve yüzleşmen gerek! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…