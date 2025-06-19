20 Haziran Cuma Yay Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün senin için biraz duygusal bir gün olabilir. İçinde bastırdığın duygular, belki de kendine bile itiraf etmekten çekindiğin sırlar, hatta belki de geçmişin karanlık gölgeleri, bedeninde bazı hisler oluşturabilir.

Bu hisler özellikle iç organlarında ya da alt karın bölgende kendini gösterebilir. Belki de bir süredir ihmal ettiğin bir sağlık sorunu, belki de sadece stresin yarattığı bir gerginlik... Ne olursa olsun, bugün bedeninin verdiği bu sinyalleri görmezden gelmemeni öneriyoruz.

Bugün yapabileceğin en sağlıklı şey ise biraz yalnız kalmak ve hislerini dürüstçe kabullenmek olabilir. Kendine biraz zaman ayır, belki bir fincan sıcak çay eşliğinde, belki de sevdiğin bir müzik eşliğinde kendini dinle. Ruhsal ve bedensel anlamda şifalanacaksın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…