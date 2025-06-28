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29 Haziran Pazar Yay Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Yay Burcu right-white
29 Haziran 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yay ve yükselen Yay burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 29 Haziran Pazar günü Yay ve yükselen Yay burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 29 Haziran Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yay ve yükselen Yay burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün bazen bedeninle zihnini aynı frekansta tutmak bir hayli zor olabilir. İşte tam da bu durumlar, dengeyi birazcık sarsabiliyor. Bir an durup düşündün mü hiç? Başının ağrımasının, omuzlarının kasılmasının ya da gözlerinin yorulmasının sebebi ne olabilir? Belki de bu semptomların altında yatan sebep, dışsal bir faktörden çok, içsel bir çatışma olabilir.

Biraz daha derine inelim ve kendine şu soruyu sor: 'Acaba kimin için, hangi duygularımı bastırıyorum?' Belki de bu sorunun cevaplarını bulmak için kendinle biraz daha samimi, biraz daha dürüst bir diyalog kurman gerekiyor.

Sonuçta, hayatın içinde bazen kendini unutabiliyoruz, değil mi? Ancak unutma ki, kendinle kuracağın bu dürüst diyalog, belki de tüm bu semptomların son bulmasına yardımcı olabilir. Kendine biraz zaman ayır, bedeninle zihnini aynı frekansta buluştur ve bu içsel çatışmayı çözümle. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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