1 Temmuz Salı Yay Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün senin için bacaklarını ve kalçalarını ön plana çıkarmanın tam zamanı. Ayrıca denge organların da bugün seninle birlikte başrolde. Ancak dikkat et, hızlı hareket etme arzun dengenin bozulmasına sebep olabilir.

Belki de bugün için hızlı tempodan biraz vazgeçip yavaşlamak, yayılmak ve genişlemek daha iyi bir seçenek olabilir. Ancak unutma, her ne yaparsan yap dengeni korumak önemli.

Hafif tempolu bir yürüyüş belki de bugün için en iyi aktivite olabilir. Doğanın içinde, kuşların cıvıltısı eşliğinde, hafif bir esintiyle gerçekleştireceğin bir yürüyüş, bedenini tazeleyecek ve enerjini yükseltecek. Doğada vakit geçirmek, ağaçların arasında dolaşmak, belki bir çiçeği koklamak seni hem bedensel olarak tazeler, hem de ruhunu dinlendirir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…