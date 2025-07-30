31 Temmuz Perşembe Yay Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün kas yapısına odaklanan ağır sporlar yerine, daha çok iç dengeye yönelik aktiviteleri denemende fayda var. Enerjini spor salonunda ağırlık kaldırarak ya da koşu bandında saatlerce ter dökerek boşaltmak yerine, biraz daha hafif ve bedenini içten dışa yenileyen uygulamaları denemeye ne dersin?

Yoga ya da meditasyon gibi iç huzuru ve dengeyi hedefleyen aktiviteler, hem bedenini hem de zihnini rahatlatacaktır. Bu tür uygulamalar, sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda zihinsel ve ruhsal olarak da seni yeniler.

Bir de şöyle bir durum var ki, karaciğerin sana belki de bir süredir 'aşırılıklar fazla geliyor' şeklinde mesajlar gönderiyor olabilir. Bu mesajları göz ardı etme ve sağlığın için biraz olsun hafiflemeye çalış. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…