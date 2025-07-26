27 Temmuz Pazar Yay Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün sıcaklık termometreyi zorlarken, enerjin hâlâ tüm hızıyla devam ediyor. Ancak vücudunun sana 'Biraz yavaşla' dediğini hissediyor olabilirsin. Kas ve eklem ağrıları, özellikle bu hava koşullarında seni biraz zorlayabilir. Ancak endişelenme, sana bir önerimiz var!

Magnezyum, kas ve eklem ağrılarının giderilmesinde büyük bir yardımcı olabilir. Bu yüzden, beslenmende magnezyum açısından zengin gıdaları tercih etmeye özen göster. Yeşil yapraklı sebzeler, fındık, tohumlar ve tam tahıllar, magnezyum deposu olarak bilinir ve bu yiyecekler, sana daha enerjik hissettirebilir.

Ayrıca, Güneş'in dik olduğu saatlerde egzersiz yapmaktan kaçınmanı öneririz. Bu saatlerde yapılan egzersizler, sıcak çarpması riskini artırabilir ve vücudunun su dengesini bozabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…