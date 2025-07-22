23 Temmuz Çarşamba Yay Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün gökyüzünün enerjilerinin seninle nasıl bir dansa başladığını anlatmak için buradayız. Çünkü Güneş ile Uranüs arasındaki altmışlık açı, iç dünyandaki duygusal dalgalanmaların bedeninde nasıl bir yankı bulduğunu hatırlatıyor. Bu enerji, ruhsal iniş çıkışlarının belki mide ağrıları, belki göğüs bölgende bir sıkışma hissi ya da uyku düzenindeki değişiklikler şeklinde somutlaşmasına neden olabilir. Ancak merak etme, her şeyin bir çözümü var!

Bugün, iç sesini dinlemenin ve sezgilerini takip etmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlayabilirsin. Belki de bu, senin için yeni bir şifa tekniğiyle tanışma günü olacak. Kim bilir, belki meditasyonla iç huzurunu bulacak, belki aromaterapi ile duyularını canlandıracak ya da belki de ses frekansları ile enerjini yükselteceksin. Unutma ki kendini 'iyi hissetmek' için mantıklı bir açıklaman olmak zorunda değil. Sadece hissetmek, bu enerjiyi bedeninde ve ruhunda bulmak yeterli. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…