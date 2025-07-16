17 Temmuz Perşembe Yay Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün zihnin belki de biraz rahatlamak, belki de biraz kaçmak için uzaklara gitmek istiyor. Ancak bedenin, seni 'şimdi ve burada' kalmaya zorluyor. Bu durumda belki de en iyisi, bedeninle zihnin arasında bir denge kurmak olabilir.

Özellikle bel ve kalça bölgene, bacak kaslarına dikkat etmen gerekiyor. Uzun yürüyüşler, hafif esneme hareketleri ve meditasyon benzeri pratiklerle enerjini dengeleyebilirsin. Belki de biraz yoga, biraz pilates veya biraz tai chi... Kim bilir? Belki de bu, zihninle bedenin arasındaki dengeyi sağlamanın en iyi yolu olabilir.

Mutluluk ve huzur için de uzaklara gitmene gerek yok. Belki de bugün bir fotoğraf albümü karıştırmak, çocukluk anılarını hatırlamak veya minik bir yol planı kurmak bile yetecek. İçsel neşeni hatırla, çünkü o senin doğuştan gelen hediyen. Ve sana şifa da getirecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…