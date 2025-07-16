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17 Temmuz Perşembe Yay Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Yay Burcu right-white
17 Temmuz 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yay ve yükselen Yay burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 17 Temmuz Perşembe günü Yay ve yükselen Yay burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 17 Temmuz Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yay ve yükselen Yay burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün zihnin belki de biraz rahatlamak, belki de biraz kaçmak için uzaklara gitmek istiyor. Ancak bedenin, seni 'şimdi ve burada' kalmaya zorluyor. Bu durumda belki de en iyisi, bedeninle zihnin arasında bir denge kurmak olabilir.

Özellikle bel ve kalça bölgene, bacak kaslarına dikkat etmen gerekiyor. Uzun yürüyüşler, hafif esneme hareketleri ve meditasyon benzeri pratiklerle enerjini dengeleyebilirsin. Belki de biraz yoga, biraz pilates veya biraz tai chi... Kim bilir? Belki de bu, zihninle bedenin arasındaki dengeyi sağlamanın en iyi yolu olabilir.

Mutluluk ve huzur için de uzaklara gitmene gerek yok. Belki de bugün bir fotoğraf albümü karıştırmak, çocukluk anılarını hatırlamak veya minik bir yol planı kurmak bile yetecek. İçsel neşeni hatırla, çünkü o senin doğuştan gelen hediyen. Ve sana şifa da getirecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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