16 Temmuz Çarşamba Yay Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün biraz dikkatli olman gereken bir dönem seni bekliyor. Özellikle kalça ve bacak bölgelerinle ilgili hassasiyetlerin artabilir, aynı zamanda sinir sistemin de biraz daha hassas olabilir. Yani, bedenini çok fazla zorlayacak hareketlerden veya kontrolsüz bir yoğunluktan kaçınman önemli.

Biliyoruz, enerjik bir burçsun ve hareket etmekten hoşlanıyorsun. Ancak bu hafta, bedenini zorlamadan, daha huzurlu ve ritmik egzersizlere yönelmek daha iyi olabilir. Belki doğada huzurlu bir yürüyüşe çıkabilir veya esneme hareketleri yapabilirsin. İnan bana, bu hafta bedenini dinlemek ve ona iyi bakmak senin için en iyisi olacak.

Bir de unutma, Satürn retrosunun enerjisi de üzerinde! Bu dönem, enerjinin nasıl dağıldığını ve ritim ile disiplin kurmanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Eğer enerjini doğru yönetemezsen, bu durum seni biraz zorlayabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…