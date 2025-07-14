15 Temmuz Salı Yay Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yay, bu hafta senin için biraz hareketli geçebilir. Özellikle kalça ve bacaklarınla ilgili farkındalıklarının artacağı bir dönem olacak. Belki de bir süredir ihmal ettiğin bu bölgelerine biraz daha fazla özen gösterme zamanı gelmiştir.

Biraz daha detaylandıracak olursak, bu hafta hareket sisteminle ilgili bazı konulara dikkat çekmek istiyoruz. Gün boyunca sürekli ayakta kalmak, belki de iş ya da günlük yaşam koşulları gereği kaçınılmaz olabilir. Ancak bu durum, zamanla senin enerjini tüketebilir. Aynı şekilde, duygusal kaçışlarını aşırı fiziksel aktiviteye yönlendirmek de seni yorabilir. Bu nedenle, bu hafta hareketlerini dozunda tutmanı tavsiye ediyoruz.

Bunun yanında, derin nefes egzersizlerinin önemini de unutmamak gerekiyor. Belki de bir parkta, doğanın içinde, hafif bir yürüyüş yapabilir ve hem bedenini hem de ruhunu dinlendirebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…