12 Temmuz Cumartesi Yay Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yay. Bugün senin günün, özgürlüğün ve enerjinin doruk noktasında olduğunu hissedeceksin. Kendini nasıl mı daha iyi hissedebilirsin? İşte sana birkaç öneri: Bacak ve dizlerine hafif hareketlerle destek vererek, onları canlandırabilirsin. Belki biraz yoga, belki biraz hafif egzersizlerle... Kim bilir, belki de bu, gününün tadını ikiye katlar.

Akşam saatleri geldiğinde, enerjini yenilemek için sevdiğin şeylere yönel. Belki bir kitap, belki bir film ya da belki de en sevdiğin müzikler... Kendini şımartmanın tam sırası! Unutma, enerji veren her şey senin için bir mutluluk kaynağı olabilir.

Ve tabii ki, gün boyu bol bol su içmeyi unutma. Su, hem bedenini hem de ruhunu tazeleyen bir iksir. Kendine bir iyilik yap ve bu iksiri bol bol tüket. Unutma, kendini şımartmak senin en doğal hakkın. Bugün, kendinle barışık, enerjik ve özgür bir gün geçirmen dileğiyle...