7 Temmuz Pazartesi Yay Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün senin için oldukça heyecan verici olacak. Uranüs, İkizler burcunda hareket ederek ilişkilerini sürprizlerle dolu bir döneme taşıyor. Ancak bu enerjik döneme adım atmadan önce, gününü zihin ve beden dengeni koruyarak başlatmanı öneriyoruz.

Sabahları ilk 15 dakikayı kendine ayır. Telefon ekranına bakmadan, bir bardak su iç. Bu basit eylem, vücudunu ve zihnini güne hazırlayacaktır. Ardından, güneş ışığının tadını çıkar. Yüzünü ışığa dön ve birkaç derin nefes al. Bu, enerjini yükseltecek ve gün boyunca seni canlı tutacaktır.

Ayrıca, sabahları açık havada kısa bir yürüyüş yapmayı düşün. Sadece 10 adımlık bir yürüyüş bile, gününü daha iyi hale getirebilir. Bu sırada kendine 'Bu haftadan ne istiyorum?' diye sormayı da unutma. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…