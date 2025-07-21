22 Temmuz Salı Yay Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün gökyüzünün derinliklerinden gelen özel bir mesajımız var. İç dünyanda yaşadığın huzursuzlukların, bedenine yansıması ve bu durumun bağırsak dengeni bozması gibi durumlarla karşı karşıya kalabilirsin. Bu yüzden bugün, ne yediğin kadar, nasıl hissettiğin de oldukça önemli.

Yemeklerini yavaş yavaş tüketmeye özen göster. Ancak, daha da önemlisi, iç dünyandaki duyguları bastırmaktan kaçın. Unutma ki sağlıklı bir beden için, öncelikle sağlıklı bir ruh hali gereklidir. Karnının sesine kulak vermeden önce, kalbinin sesini dinle.

Belki de bugün, iç dünyanızı dışa vurmanın en iyi yolu, duygularını bir yazıya dökmektir. Kendini ifade etmek, duygularını kağıda aktarmak ise iç dünyanda bir şifa süreci başlatabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…