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22 Temmuz Salı Yay Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Yay Burcu right-white
22 Temmuz 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yay ve yükselen Yay burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 22 Temmuz Salı günü Yay ve yükselen Yay burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 22 Temmuz Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yay ve yükselen Yay burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün gökyüzünün derinliklerinden gelen özel bir mesajımız var. İç dünyanda yaşadığın huzursuzlukların, bedenine yansıması ve bu durumun bağırsak dengeni bozması gibi durumlarla karşı karşıya kalabilirsin. Bu yüzden bugün, ne yediğin kadar, nasıl hissettiğin de oldukça önemli.

Yemeklerini yavaş yavaş tüketmeye özen göster. Ancak, daha da önemlisi, iç dünyandaki duyguları bastırmaktan kaçın. Unutma ki sağlıklı bir beden için, öncelikle sağlıklı bir ruh hali gereklidir. Karnının sesine kulak vermeden önce, kalbinin sesini dinle.

Belki de bugün, iç dünyanızı dışa vurmanın en iyi yolu, duygularını bir yazıya dökmektir. Kendini ifade etmek, duygularını kağıda aktarmak ise iç dünyanda bir şifa süreci başlatabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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