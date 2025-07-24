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25 Temmuz Cuma Yay Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Yay Burcu right-white
25 Temmuz 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yay ve yükselen Yay burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 25 Temmuz Cuma günü Yay ve yükselen Yay burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 25 Temmuz Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yay ve yükselen Yay burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün biraz iç dünyandan, biraz da evrenin enerjilerinden bahsetmek istiyoruz. Bugün, bir Yay burcu olarak, bedeninin genişlemeye, esnemeye ve açılmaya ihtiyaç duyduğunu hissedebilirsin. Ancak, hayatın getirdiği bazı zorluklar, belki de stresli bir iş ortamı, belki de yoğun bir sosyal yaşam, senin bu genişlemeyi, bu açılmayı yaşamanı engelleyebilir.

Gökyüzünde bugün Plüton enerjisi hakim ve bu enerji, senin dış dünya ile olan bağlantını biraz kısıtlıyor. Ancak bu durum, 'dışarı çıkamıyorsan içeriye bak' şeklinde bir mesaj veriyor. Yani belki de bugün, dış dünyadaki koşuşturmacadan biraz uzaklaşıp iç dünyana dönme zamanıdır.

Şimdi sürekli hareket etmek yerine, sadece 10 dakika boyunca gözlerini kapatıp hiçbir şey yapmamayı deneyebilirsin. Sadece kendinle baş başa kalarak kendini daha iyi hissedebilirsin. Sakinleşmenin ve belki de durulmanın zamanı gelmiş olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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