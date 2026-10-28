article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Yay Burcu chevron-right-grey 29 Ekim Perşembe Yay Burcu Günlük Para Burç Yorumu

Yay Burcu right-white
29 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.10.2026 - 18:00
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bugün Yay ve yükselen Yay burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 29 Ekim Perşembe günü Yay ve yükselen Yay burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 29 Ekim Perşembe günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Yay ve yükselen Yay burcu günlük para falı

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, akşam Jüpiter'le sekstil yapan Ay yurt dışı bağlantılı bir kazanç ya da eğitim ödemesinde iyi bir haber getirebilir; gelen teklifin koşullarını iki kez oku. Merkür on ikinci evinde geri giderken gizli kalmış bir giderin farkına varabilirsin, eski abonelikleri ve otomatik ödemeleri gözden geçir. Sabah Mars'la kurulan sekstil bir müşteriye ya da ortağa net bir fiyat söylemen için cesaret veriyor. Öğle civarında Ay Merkür'le uyumsuz bir açı yaptığında bir döviz ya da kur hesabı yanlış çıkabilir. Dokuzuncu evindeki Mars ve Jüpiter seyahat ve kurs harcamalarını artırdığından önce bütçe payını ayır, sonra rezervasyon yap. Yeni bir kursa ya da yolculuğa girmeden önce mevcut borçlarının listesini çıkar. Plana küçük bir yedek pay eklemek, sürpriz bir masrafta rahat nefes aldırır.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık Yay Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Yay Burcu Yorumu

Aylık Yay Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Yay Burcu Yorumu

Yıllık Yay Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Yay Burcu Yorumu

Bugün Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 🌟

Yay burcu için yeni fırsatlar kapıda mı? 🌈 Bugün duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın