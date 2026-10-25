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Yay Burcu right-white
26 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.10.2026 - 18:01
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Bugün Yay ve yükselen Yay burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 26 Ekim Pazartesi günü Yay ve yükselen Yay burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 26 Ekim Pazartesi günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Yay ve yükselen Yay burcu günlük para falı

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Dolunay altıncı evinde doğarken maaş, ek mesai ya da bir iş masrafı konusunda bugün bir sonuca ulaşmak mümkün. Haftanın başında iş yerinde yapılan görev dağılımı, ücretini etkileyebilecek bir değişiklik getirebilir; yazılı bir not isteyerek ilerle. Ay'ın Plüton'la kuracağı kare üçüncü evindeki yazışmalarda gerilimi artırabilir, bu yüzden ödemeyle ilgili mesajlarda kısa ve net cümleler kur. Venüs on birinci evinde geri giderken arkadaşlarla yapılan paylaşımlı harcamalar bir kez daha hesaplanmak istiyor. Retro Merkür sürerken yeni bir yazılım, ofis malzemesi ya da bir kursa kayıt gibi harcamaları bir hafta ertele. Akşam kendine yeni bir iş planı yazmak ve haftalık hedefini belirlemek bütçeni toparlar. Haftalık harcama sınırını bir kâğıda yaz.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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