1 Ağustos Cuma Yay Burcu Günlük Para Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün Venüs ve Satürn'ün dansında oluşturdukları kare açı, seni biraz huzursuz edebilir ve kendi varoluşunla ilgili düşüncelere dalmaya itebilir. Kariyerinde nerede olduğun, hangi insanlarla aynı gemide olduğun ve bu yolculuğun amacı ne gibi sorular, bugün kafanı meşgul edebilir. Bu, belki de hayatının gündem maddeleri arasında bir numaraya oturabilir.

Eğer kendini duygusal olarak bağlanamadığın bir işin içinde buluyorsan, bu durum enerjini emebilir ve seni yorabilir. Bugün, duygusuz bir profesyonellik sergilemek de senin için oldukça zor olabilir. İçindeki tutkuları ve duyguları bastırmadan, onları serbest bırakabileceğin bir iş ortamında olmayı tercih edebilirsin. Çünkü ancak bu şekilde yaratıcı ve başarılı işler yapabilirsin. İçindeki enerjiyi ve tutkuyu bastırmak yerine, onları dışa vurmak ve işine yansıtmak senin için daha doğru bir tercih olabilir. İçindeki ateşi, işine yansıtmak ve onunla yaratıcı işler yapmak, senin için daha tatmin edici olabilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…