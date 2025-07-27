28 Temmuz Pazartesi Yay Burcu Günlük Para Burç Yorumu

Sevgili Yay, yeni haftaya enerji dolu bir giriş yapmaya ne dersin? Ay ile Mars'ın kozmik dansı, seni yaratıcılığının zirvesine çıkarıyor ve tutkularının peşinden koşman için gereken cesareti tedarik ediyor. Belki de aklında yeni bir proje var, bir sunum hazırlığı içindesin ya da belki de uzun süredir aklında olan hobini işe dönüştürme planları yapıyorsun. Eğer öyleyse, bugün tam da bunun için biçilmiş kaftan.

Aynı zamanda Venüs ile Chiron'un yakınlaşması, kalbinin sesini dinlemen ve içgüdülerinle hareket etmen gerektiğini fısıldıyor. Daha önce hayalini kurduğun ama bir türlü cesaret edemediğin her şey için bugün tam anlamıyla mükemmel bir zemin hazırlanıyor. Şimdi bir düzen kurabilir, kök salabilir ve geleceğin için kontrolü eline alabilirsin.

Yaratıcılığını yanı sıra tutkularını da serbest bırakıp kalbinin sesini dinlersen başarıdan daha fazlasını kazanacağın ise aşikar! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…