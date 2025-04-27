28 Nisan - 4 Mayıs Terazi Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu hafta seninle biraz sağlık ve detoks üzerine konuşmak istiyoruz. Özellikle böbreklerin için su tüketimini artırmak ve bir arınma sürecine girmek neredeyse zorunluluk haline geliyor.

Venüs ve Plüton'un kare açısının etkisi altında olduğun bugün ruhunda ve vücudundaki toksinlerin atılmasına yardımcı olacak su tüketimiyle kendini daha iyi hissedebilir. Bu arada manevi bir arınma için ise su sporlarını düşünebilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal...