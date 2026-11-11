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Ispanak ve Kara Lahanayı Geride Bıraktı: Besin Değeriyle İlk Üçe Girdi

Ispanak ve Kara Lahanayı Geride Bıraktı: Besin Değeriyle İlk Üçe Girdi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
11.11.2026 - 17:41
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Kalorisi düşük ama vitamin ve mineral açısından zengin sebzeler arasında yer alan pazı, 47 meyve ve sebzenin besin yoğunluğuna göre sıralandığı bir çalışmada ilk üçe girdi. Ispanak ve kara lahana ise pazının gerisinde kaldı.

Gelin birlikte bakalım.

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Puanlar, sebzenin 100 kalorisinin ne kadar besin sağladığına göre hesaplandı.

Puanlar, sebzenin 100 kalorisinin ne kadar besin sağladığına göre hesaplandı.

2014'te yayımlanan çalışmada her meyve ve sebze; potasyum, lif, protein, kalsiyum, demir, çinko, folat ve A, B6, B12, C, D, E, K vitaminleri gibi 17 besin maddesine göre değerlendirildi. Puan, 100 gramın günlük ihtiyacın ne kadarını karşıladığı, o 100 gramın kalorisine bölünerek hesaplandı. Bu yüzden az kaloride çok besin sunan yeşil yapraklılar öne çıktı.

İncelenen 47 ürünün 41'i 'güçlü meyve ve sebze' ölçütünü karşıladı. Hesaplamalar sebzelerin çiğ hâline göre yapıldı; araştırmacılar pişirme yönteminin besin içeriğini değiştirebileceğini de not ediyor.

Pazı 89,27 puanla üçüncü sıraya yerleşti.

Pazı 89,27 puanla üçüncü sıraya yerleşti.

Listenin zirvesinde 100 puanla su teresi, ikinci sırada 91,99 puanla Çin lahanası yer aldı. Pazının hemen ardından 87,08 puanla pancar yaprağı ve 86,43 puanla ıspanak geldi. Kara lahana (kale) ise 49,07 puanda kaldı.

Araştırmacılar, besin değeri yüksek sebze ve meyvelerin kalp-damar hastalıkları ve bazı kanser türleri gibi kronik hastalıkların riskini azaltmayla ilişkilendirildiğini belirtiyor. Pazı da bu açıdan, az kaloriyle çok sayıda besin maddesi sunan sebzeler arasında öne çıkıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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