Ispanak ve Kara Lahanayı Geride Bıraktı: Besin Değeriyle İlk Üçe Girdi
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Kalorisi düşük ama vitamin ve mineral açısından zengin sebzeler arasında yer alan pazı, 47 meyve ve sebzenin besin yoğunluğuna göre sıralandığı bir çalışmada ilk üçe girdi. Ispanak ve kara lahana ise pazının gerisinde kaldı.
Gelin birlikte bakalım.
Puanlar, sebzenin 100 kalorisinin ne kadar besin sağladığına göre hesaplandı.
Pazı 89,27 puanla üçüncü sıraya yerleşti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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