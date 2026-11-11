Ispanak ve Kara Lahanayı Geride Bıraktı: Besin Değeriyle İlk Üçe Girdi

2014'te yayımlanan çalışmada her meyve ve sebze; potasyum, lif, protein, kalsiyum, demir, çinko, folat ve A, B6, B12, C, D, E, K vitaminleri gibi 17 besin maddesine göre değerlendirildi. Puan, 100 gramın günlük ihtiyacın ne kadarını karşıladığı, o 100 gramın kalorisine bölünerek hesaplandı. Bu yüzden az kaloride çok besin sunan yeşil yapraklılar öne çıktı.

İncelenen 47 ürünün 41'i 'güçlü meyve ve sebze' ölçütünü karşıladı. Hesaplamalar sebzelerin çiğ hâline göre yapıldı; araştırmacılar pişirme yönteminin besin içeriğini değiştirebileceğini de not ediyor.